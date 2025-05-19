Судьба посмеялась над Лукашенко 1 Василь Верас

19.05.2025, 15:11

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Как «шикарнейший момент» обернулся дефицитом картошки.

Судьба бывает весьма иронична. Помните, пару лет одной из любимых тем пропаганды был якобы голод на Западе?

В той же статье говорилось:

«Что до нашей страны, Беларусь планомерно проводит полевые работы. В частности, в республике уже посеяно в четыре раза больше ранних яровых и зернобобовых культур, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на днях заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло».

Тогда же, весной 2022-го, Александр Лукашенко вещал:

– Спрос на продукты питания растет в мире бешеными темпами. Нам сейчас шанс – на этом поднять сельское хозяйство… Если мы этим шансом не воспользуемся, никогда наше сельское хозяйство не встанет с колен… Шикарнейший момент. Россия открыта…

А еще правитель рассказывал небылицы про соседей:

– Они же (жители Польши и стран Балтии – С.) были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас.

Прошло три года. Давайте посмотрим, что в сухом остатке.

Россказней о том, что Евросоюз загибается с голодухи, стало куда меньше;

Брыло лишился должности и стал фигурантом уголовного дела;

В Беларуси с продуктами сельхозпроизводства дело обстоит как-то так…

И сам Лукашенко уже признал проблему с картошкой:

– Давайте месяц еще отмучаемся (пока не появится молодая – прим.)… Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим по хорошей цене. Поэтому такой вот хитрый, может быть, крестьянский замысел.

В общем, выходит, что не судьба сельскому хозяйству при Лукашенко подняться с колен. 90-е годы действительно были непростые (хотя и не такие однозначно ужасные, как сейчас малюет пропаганда), но до прихода к власти нынешнего правителя только человек с чрезвычайно богатой фантазией мог вообразить себе дефицит картошки в Беларуси. Нашим соседям такое в страшном сне не приснится.

Лукашенко под рассказы о «голодающих поляках и литовцах» добился невозможного. А теперь пытается объяснить нехватку в магазинах нормальной картошки «хитрым крестьянским замыслом».

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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