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Недовольным отсутствием отопления мозырянам посоветовали терпеть, как в блокадном Ленинграде

  • 19.05.2025, 15:24
Недовольным отсутствием отопления мозырянам посоветовали терпеть, как в блокадном Ленинграде

Циничный ответ властей.

В Мозыре, несмотря на недовольство жителей холодной погодой, отопление так и не подключили. Сторонники власти начали на жалобы напоминать блокадный Ленинград, сообщает «Штодзень».

В местных чатах жители Мозыря возмущенно пишут о том, что следовало бы включить отопление в квартирах, так как температура воздуха опускалась до +2 градусов. Однако любые критические замечания о том, что властям следовало бы включить отопление, в одном из местных чатов сразу же удалялись. А в ответ провластные боты предлагали в постель класть горячую бутылку, больше готовить на кухне и греться горячим чаем с бальзамом или водкой.

При этом дважды на критические замечания был ответ со ссылкой на блокадный Ленинград. Мол: «Ленинград блокаду пережил без еды, тепла, горячей воды зимой. Человек должен находить выход из любого положения». И вообще: «В блокаду Ленинграда вы, наверное, в первые бы сутки замерзли».

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