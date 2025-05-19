Недовольным отсутствием отопления мозырянам посоветовали терпеть, как в блокадном Ленинграде
- 19.05.2025, 15:24
Циничный ответ властей.
В Мозыре, несмотря на недовольство жителей холодной погодой, отопление так и не подключили. Сторонники власти начали на жалобы напоминать блокадный Ленинград, сообщает «Штодзень».
В местных чатах жители Мозыря возмущенно пишут о том, что следовало бы включить отопление в квартирах, так как температура воздуха опускалась до +2 градусов. Однако любые критические замечания о том, что властям следовало бы включить отопление, в одном из местных чатов сразу же удалялись. А в ответ провластные боты предлагали в постель класть горячую бутылку, больше готовить на кухне и греться горячим чаем с бальзамом или водкой.
При этом дважды на критические замечания был ответ со ссылкой на блокадный Ленинград. Мол: «Ленинград блокаду пережил без еды, тепла, горячей воды зимой. Человек должен находить выход из любого положения». И вообще: «В блокаду Ленинграда вы, наверное, в первые бы сутки замерзли».