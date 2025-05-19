Украинцы поступают мудро Аббас Галлямов

19.05.2025, 15:25

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Аббас Галлямов

В отличие от россиян они, похоже, выработали-таки стратегию правильного поведения.

Как известно, российская делегация пообещала в Стамбуле, что если Киев не отдаст в ближайшее время четыре региона, на которые претендует Кремль, тот предъявит претензии ещё на два.

Первой моей мыслью было удивление, почему украинцы не ответят тем же самым. В ситуации, когда стороны воюют примерно на равных, ВСУ может заявить претензию на какой-нибудь Белгород и это будет выглядеть примерно так же реалистично, как обещание россиян захватить Одессу.

По здравому размышлению я, однако, понял, что в ситуации, когда исход войны определяет в первую очередь Трамп, отказ от подобного рода бравады является абсолютно правильным. Демонстрируя в своих заявлениях сдержанность, украинцы поступают мудро.

В отличие от россиян они, похоже, выработали-таки стратегию правильного поведения с новым американским президентом и несмотря на первоначальные сложности, теперь вполне уверенно справляются со своими задачами в этой части. Посмотрим, что будет дальше, но пока это выглядит именно так. Трампу не нравится чужая игра мускулами и украинцы бросили этим заниматься.

Российское же руководство без этого не может. Чванятся, как холопы на воеводском стуле.

Аббас Галлямов, Telegram

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