Украинцы поступают мудро
- Аббас Галлямов
- 19.05.2025, 15:25
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В отличие от россиян они, похоже, выработали-таки стратегию правильного поведения.
Как известно, российская делегация пообещала в Стамбуле, что если Киев не отдаст в ближайшее время четыре региона, на которые претендует Кремль, тот предъявит претензии ещё на два.
Первой моей мыслью было удивление, почему украинцы не ответят тем же самым. В ситуации, когда стороны воюют примерно на равных, ВСУ может заявить претензию на какой-нибудь Белгород и это будет выглядеть примерно так же реалистично, как обещание россиян захватить Одессу.
По здравому размышлению я, однако, понял, что в ситуации, когда исход войны определяет в первую очередь Трамп, отказ от подобного рода бравады является абсолютно правильным. Демонстрируя в своих заявлениях сдержанность, украинцы поступают мудро.
В отличие от россиян они, похоже, выработали-таки стратегию правильного поведения с новым американским президентом и несмотря на первоначальные сложности, теперь вполне уверенно справляются со своими задачами в этой части. Посмотрим, что будет дальше, но пока это выглядит именно так. Трампу не нравится чужая игра мускулами и украинцы бросили этим заниматься.
Российское же руководство без этого не может. Чванятся, как холопы на воеводском стуле.
Аббас Галлямов, Telegram