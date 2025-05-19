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The Economist: Мифы о прорывах компаний

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  • 19.05.2025, 15:35
The Economist: Мифы о прорывах компаний

Инновации — это упорная и длительная работа больших команд.

Если говорить об инновациях, то часто представляют одинокого гения, внезапное озарение и счастливую случайность. Александр Флеминг заметил плесень на бактериях и открыл пенициллин. Джон Сноу составил карту жертв холеры и выявил источник заражения. Немецкий химик Август Кекуле увидел во сне кольцо змей и понял, что бензол имеет циклическую структуру, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Но такие истории — скорее исключение и хороший сюжет для фильма, а не отражение реалий в крупных компаниях. Настоящие достижения достигаются благодаря упорному труду, времени и командной работе.

Яркий пример — европейский стартап Wayve занимается разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Один из основателей Алекс Кендалл, будучи студентом Кембриджа, пришел к выводу, что лучший способ обучения машины — не прописывать правила, а позволить ИИ самому изучать модели поведения на дороге. Сегодня этот подход стал стандартом: недавно Wayve подписали договор с Nissan. Но на это ушло восемь лет напряженной работы. По словам Кендалла, идея «прозрения» — миф.

Другой пример — Google. Глава поискового направления Лиз Рейд рассказала, что многие успешные проекты компании многократно пересматривались и дорабатывались. Например, функция отзывов о ресторанах в Google Maps долгое время не приживалась, потому что пользователи просто забывали оставить отзыв. Только благодаря использованию уведомлений и геолокации это стало работать.

Хотя отдельные прорывы и случаются — например, Wayve успешно обучила машину ездить по американским дорогам с первого дня — в целом инновации в бизнесе — это не зрелищное кино. Это упорная, длительная работа больших команд.

Мифы о гениях и внезапных открытиях привлекательны, но настоящие истории успеха зачастую намного интереснее — они рассказывают о совместном труде и настойчивости.

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