Путин получил от украинского общества хлесткую политическую оплеуху

Путин получил от украинского общества хлесткую политическую оплеуху1
- Андрей Окунь
- 19.05.2025, 15:37
- 3,360
Вот тогда-то все и началось.
Словоблудием российская власть заниматься умеет, поэтому неудивительно, что исходные громоздкие «денацификация» и «демилитаризация» превратились в «первопричины». Да и так сподручнее, чтобы лишний раз не акцентировать внимание на том, чего не получилось добиться за три с лишним года войны.
Я хочу подробнее поговорить о «первопричинах украинского конфликта», которые пропагандисты в последнее время скромно не раскрывают. Все просто говорят о первопричинах, а ты ходи и сам догадывайся, что за ними скрывается.
Так вот, на мой взгляд, война в Украине корнями уходит в нулевые, когда Путин получил от украинского общества хлёсткую политическую оплеуху, не сумев протолкнуть на пост президента Виктора Януковича.
Но первоисточник, именно ощутимая и видимая стартовая отметка «первопричин» — это не «украинский национализм», не «притеснение русскоговорящего населения», а авантюра 2014 года, когда Путину потребовалось подарить российской общественности ударную дозу патриотизма. Я говорю про аннексию Крыма.
«Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта... и Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях России отдает провокационным смыслом», — говорил Путин в 2008 году в интервью немецкому телеканалу ARD.
Однако за шесть лет взгляды меняются, причём активнее всего у тех, кто заинтересован в удержании власти. А Путину на тот момент нужна была не только масштабная акция народного сплочения, но и акт отмщения: второй раз провалиться с Януковичем, которого украинцы вновь погнали с руководящей должности, он не мог.
И если в 2004 году в ходе «Оранжевой революции» Януковичу пришлось уйти, а Путину — смириться, то в 2014 у российского президента появилось куда больше авторитарных возможностей для проведения личных «спецопераций».
Вот тогда-то всё и началось. Тогда и зародились «первопричины» ныне идущей войны. И заложил их сам Путин, который сейчас по сути воюет против самого себя, если настаивает на «первопричинах» как поводе для начала «СВО». Это он подложил под бок России тлеющий конфликт. И это он резко обострил отношения с Украиной, предопределив военное столкновение.
Поэтому если и устранять «первопричины», то начинать Путину надо с себя.
Андрей Окунь, Telegram