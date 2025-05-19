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Путин получил от украинского общества хлесткую политическую оплеуху

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  • Андрей Окунь
  • 19.05.2025, 15:37
  • 3,360
Путин получил от украинского общества хлесткую политическую оплеуху

Вот тогда-то все и началось.

Словоблудием российская власть заниматься умеет, поэтому неудивительно, что исходные громоздкие «денацификация» и «демилитаризация» превратились в «первопричины». Да и так сподручнее, чтобы лишний раз не акцентировать внимание на том, чего не получилось добиться за три с лишним года войны.

Я хочу подробнее поговорить о «первопричинах украинского конфликта», которые пропагандисты в последнее время скромно не раскрывают. Все просто говорят о первопричинах, а ты ходи и сам догадывайся, что за ними скрывается.

Так вот, на мой взгляд, война в Украине корнями уходит в нулевые, когда Путин получил от украинского общества хлёсткую политическую оплеуху, не сумев протолкнуть на пост президента Виктора Януковича.

Но первоисточник, именно ощутимая и видимая стартовая отметка «первопричин» — это не «украинский национализм», не «притеснение русскоговорящего населения», а авантюра 2014 года, когда Путину потребовалось подарить российской общественности ударную дозу патриотизма. Я говорю про аннексию Крыма.

«Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта... и Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях России отдает провокационным смыслом», — говорил Путин в 2008 году в интервью немецкому телеканалу ARD.

Однако за шесть лет взгляды меняются, причём активнее всего у тех, кто заинтересован в удержании власти. А Путину на тот момент нужна была не только масштабная акция народного сплочения, но и акт отмщения: второй раз провалиться с Януковичем, которого украинцы вновь погнали с руководящей должности, он не мог.

И если в 2004 году в ходе «Оранжевой революции» Януковичу пришлось уйти, а Путину — смириться, то в 2014 у российского президента появилось куда больше авторитарных возможностей для проведения личных «спецопераций».

Вот тогда-то всё и началось. Тогда и зародились «первопричины» ныне идущей войны. И заложил их сам Путин, который сейчас по сути воюет против самого себя, если настаивает на «первопричинах» как поводе для начала «СВО». Это он подложил под бок России тлеющий конфликт. И это он резко обострил отношения с Украиной, предопределив военное столкновение.

Поэтому если и устранять «первопричины», то начинать Путину надо с себя.

Андрей Окунь, Telegram

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