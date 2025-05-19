Путин получил от украинского общества хлесткую политическую оплеуху 1 Андрей Окунь

19.05.2025, 15:37

3,360

Вот тогда-то все и началось.

Словоблудием российская власть заниматься умеет, поэтому неудивительно, что исходные громоздкие «денацификация» и «демилитаризация» превратились в «первопричины». Да и так сподручнее, чтобы лишний раз не акцентировать внимание на том, чего не получилось добиться за три с лишним года войны.

Я хочу подробнее поговорить о «первопричинах украинского конфликта», которые пропагандисты в последнее время скромно не раскрывают. Все просто говорят о первопричинах, а ты ходи и сам догадывайся, что за ними скрывается.

Так вот, на мой взгляд, война в Украине корнями уходит в нулевые, когда Путин получил от украинского общества хлёсткую политическую оплеуху, не сумев протолкнуть на пост президента Виктора Януковича.

Но первоисточник, именно ощутимая и видимая стартовая отметка «первопричин» — это не «украинский национализм», не «притеснение русскоговорящего населения», а авантюра 2014 года, когда Путину потребовалось подарить российской общественности ударную дозу патриотизма. Я говорю про аннексию Крыма.

«Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта... и Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях России отдает провокационным смыслом», — говорил Путин в 2008 году в интервью немецкому телеканалу ARD.

Однако за шесть лет взгляды меняются, причём активнее всего у тех, кто заинтересован в удержании власти. А Путину на тот момент нужна была не только масштабная акция народного сплочения, но и акт отмщения: второй раз провалиться с Януковичем, которого украинцы вновь погнали с руководящей должности, он не мог.

И если в 2004 году в ходе «Оранжевой революции» Януковичу пришлось уйти, а Путину — смириться, то в 2014 у российского президента появилось куда больше авторитарных возможностей для проведения личных «спецопераций».

Вот тогда-то всё и началось. Тогда и зародились «первопричины» ныне идущей войны. И заложил их сам Путин, который сейчас по сути воюет против самого себя, если настаивает на «первопричинах» как поводе для начала «СВО». Это он подложил под бок России тлеющий конфликт. И это он резко обострил отношения с Украиной, предопределив военное столкновение.

Поэтому если и устранять «первопричины», то начинать Путину надо с себя.

Андрей Окунь, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com