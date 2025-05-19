Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост в Нью-Йорке

Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост в Нью-Йорке2
- 19.05.2025, 15:47
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На борту находились 277 человек.
В Нью-Йорке произошла масштабная авария: парусное судно ВМС Мексики «Куаутемок» столкнулось с Бруклинским мостом. На борту находились 277 человек, среди которых были курсанты и члены экипажа. В результате столкновения два человека погибли, еще 19 получили ранения, из которых двое находятся в критическом состоянии.
По данным полиции Нью-Йорка, судно потеряло ход при проходе вблизи Бруклинского моста, что заставило капитана направить корабль к одной из опор моста. Правоохранители подозревают, что причиной аварии стали механические проблемы и отключение электроэнергии.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил в своем обращении в соцсети X, что два человека погибли, а двое из 19 раненых находятся в критическом состоянии. В то же время Бруклинский мост не получил значительных повреждений и был вновь открыт для движения после проверки инженерами.
Реакция властей и информация о судне
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила глубокую грусть в связи с гибелью двух членов экипажа во время аварии. Мексиканские власти уже заявили о готовности сотрудничать с американскими следователями для выяснения причин крушения.
По данным ВМС Мексики, судно «Куаутемок» имеет длину 91 метр и ширину 12 метров. Он впервые вышел в плавание в 1982 году. Каждый год корабль отправляется в учебные рейсы после завершения занятий в военно-морском училище, чтобы курсанты завершили подготовку.
Нынешнее плавание началось 6 апреля из порта Акапулько. Конечным пунктом маршрута должна была стать Исландия.
После столкновения судна с мостом сразу же началась поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли пострадавших с борта и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Находившимся в критическом состоянии оказали медицинскую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу.
Власти Нью-Йорка заявили, что расследование причин аварии уже продолжается, а результаты будут объявлены по завершении экспертизы.