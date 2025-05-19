закрыть
19 мая 2025, понедельник, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост в Нью-Йорке

2
  • 19.05.2025, 15:47
  • 1,014
Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост в Нью-Йорке

На борту находились 277 человек.

В Нью-Йорке произошла масштабная авария: парусное судно ВМС Мексики «Куаутемок» столкнулось с Бруклинским мостом. На борту находились 277 человек, среди которых были курсанты и члены экипажа. В результате столкновения два человека погибли, еще 19 получили ранения, из которых двое находятся в критическом состоянии.

По данным полиции Нью-Йорка, судно потеряло ход при проходе вблизи Бруклинского моста, что заставило капитана направить корабль к одной из опор моста. Правоохранители подозревают, что причиной аварии стали механические проблемы и отключение электроэнергии.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил в своем обращении в соцсети X, что два человека погибли, а двое из 19 раненых находятся в критическом состоянии. В то же время Бруклинский мост не получил значительных повреждений и был вновь открыт для движения после проверки инженерами.

Реакция властей и информация о судне

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила глубокую грусть в связи с гибелью двух членов экипажа во время аварии. Мексиканские власти уже заявили о готовности сотрудничать с американскими следователями для выяснения причин крушения.

По данным ВМС Мексики, судно «Куаутемок» имеет длину 91 метр и ширину 12 метров. Он впервые вышел в плавание в 1982 году. Каждый год корабль отправляется в учебные рейсы после завершения занятий в военно-морском училище, чтобы курсанты завершили подготовку.

Нынешнее плавание началось 6 апреля из порта Акапулько. Конечным пунктом маршрута должна была стать Исландия.

После столкновения судна с мостом сразу же началась поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли пострадавших с борта и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Находившимся в критическом состоянии оказали медицинскую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу.

Власти Нью-Йорка заявили, что расследование причин аварии уже продолжается, а результаты будут объявлены по завершении экспертизы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина