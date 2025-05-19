В Академии наук попросили белорусов приготовиться к «пришельцам» из леса
- 19.05.2025, 15:59
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Ученый назвал грядущее лето «испытанием для нашей зональной природы».
Заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик предупредил белорусов о возможном «нашествии лесных пришельцев», которое можно будет ожидать в стране из-за «реальной засухи».
Демянчик отметил, что практически бесснежная зима и отсутствие обильных осадков этой весной фактически вылилось в настоящую засуху — обмелению рек, водоемов, уменьшению кормовой базы для крупных животных.
«Поэтому они придвинулись к населенным пунктам. Следует ожидать лесных «пришельцев». Например, лис, енотовидных собак, рептилий, которые испытывают очень большой дефицит влаги», — предупредил Демянчик, назвав грядущее лето «испытанием для нашей зональной природы».