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ВСУ ликвидировали одного из лучших российских снайперов

  • 19.05.2025, 16:06
ВСУ ликвидировали одного из лучших российских снайперов

Военный преступник получил свою известность как «противотанковый дед».

Вооруженные силы Украины ликвидировали известного российского снайпера Виталия Шаповалова с позывным «Дед».

Как пишет «Апостроф», об этом сообщают российские паблики.

Военному преступнику был 51 год, он был разведчиком-снайпером армейского спецназа России.

Как отмечают в неофициальном некрологе, Шаповалов «воспитал не одно поколение снайперов, некоторые из которых стали героями России».

«За время своей долгой службы 5 раз находился в командировках в Чечне, каждая по полгода. Суммарно 2 года провел в Сирийской Арабской Республике, где в том числе получил свою известность как «противотанковый дед», о чем позже делали очерки, а этот эпизод вошел в книгу «Деривация». В Сирии выполнял задачи в том числе в провинции Хомс, участвовал в Акербатской операции», - рассказывают о нем в российских пабликах.

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