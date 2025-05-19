ВСУ ликвидировали одного из лучших российских снайперов
- 19.05.2025, 16:06
Военный преступник получил свою известность как «противотанковый дед».
Вооруженные силы Украины ликвидировали известного российского снайпера Виталия Шаповалова с позывным «Дед».
Как пишет «Апостроф», об этом сообщают российские паблики.
Военному преступнику был 51 год, он был разведчиком-снайпером армейского спецназа России.
Как отмечают в неофициальном некрологе, Шаповалов «воспитал не одно поколение снайперов, некоторые из которых стали героями России».
«За время своей долгой службы 5 раз находился в командировках в Чечне, каждая по полгода. Суммарно 2 года провел в Сирийской Арабской Республике, где в том числе получил свою известность как «противотанковый дед», о чем позже делали очерки, а этот эпизод вошел в книгу «Деривация». В Сирии выполнял задачи в том числе в провинции Хомс, участвовал в Акербатской операции», - рассказывают о нем в российских пабликах.