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Военный эксперт: У российской армии есть две громадные проблемы

  • 19.05.2025, 16:22
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Военный эксперт: У российской армии есть две громадные проблемы

Оккупанты постепенно выдыхаются.

Усиление террористических атак РФ по мирному населению неслучайно — Кремль пытается дожать Украину к подписанию капитуляции, но на фронте к этому предпосылок нет. Россияне глухо уперлись в оборону украинских защитников. Об этом сегодня, 18 мая, в эфире телеканала FREEДOM рассказал экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«Усиление террористических атак РФ по мирному населению неслучайно. То, что произошло в Сумской области, это, конечно, вообще выходит за любые рамки. Оператор дрона просто не мог не видеть, что он поражает именно гражданский автобус. Человек абсолютно сознательно принял такое решение. И это решение абсолютно в том ключе, в каком сейчас действует российское руководство страны», — отметил Дикий.

По его словам, это происходит на фоне несколько разных событий.

«У нас на фронте происходят одни события, а тем временем в Стамбуле, на международной арене — совершенно другие. Но эти вещи напрямую взаимосвязаны. Украину пытаются дожать к тому, чтобы она подписала так называемый мир, который на самом деле является не миром, а капитуляцией. И, по сути, такой преамбулой окончательной победы России и окончательной оккупации всей Украины. Нас пытаются дожать к тому, чтобы мы подписали эти соглашения, пользуясь тем, что, к сожалению, нас жмут теперь с двух сторон, а не с одной. То есть не только Кремль, но и Белый дом. Выдвигают Киеву, по сути, одни и те же требования, аргументируя патовой ситуацией на фронте», — рассказал экс-командир взвода батальона «Айдар».

В то же время он отметил, что на фронте для этого никаких предпосылок вообще нет.

«На фронте не происходит ничего такого, из-за чего Украине был бы смысл пытаться выторговать какие-то условия капитуляции, подписывать очень плохой мир с тем, что иначе будет еще хуже. На фронте все с точностью наоборот. На фронте российская армия уже абсолютно глухо забуксовала в украинской обороне. Она уперлась в реально очень хорошо построенную и очень жесткую украинскую оборону. Эта война породила много новых слов. В том числе появилось такое слово, как «kill zone», то есть зона смерти. Она уже затвердела вдоль всей линии фронта. И мы сейчас работаем над тем, чтобы она постепенно расширялась. Вот сейчас она 5-7 километров, до 10 тянется», — рассказал гость эфира.

Кроме этого, по его словам, российская армия испытывает громадные проблемы и с материальными ресурсами, и с пополнением своего состава.

«Причем с материальными ресурсами проблема сейчас крайне острая — они не зря на осликов пересели. Не от того, что им хочется исторической реконструкции, а от того, что реально заканчивается транспорт, заканчивается броня. Что касается человеческого ресурса, люди пока еще не заканчиваются. Но проблема с пополнением уже громадная. То есть постепенно эта армия об нашу оборону стачивается. Она постепенно выдыхается. И вот в этой ситуации россиянам нужно как-то дожать Украину, пока их провал на фронте не стал абсолютно очевидным, им нужно нас дожать, чтобы мы подписали эти условия капитуляции в Стамбуле. Раз на фронте армия бессильна — «давайте поищем слабое звено». И они пытаются найти это слабое звено в виде нас с вами, в виде украинского тыла, в виде гражданского населения», — резюмировал Евгений Дикий.

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