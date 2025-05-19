Байден впервые прокомментировал свой диагноз

Байден впервые прокомментировал свой диагноз3
- 19.05.2025, 16:41
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Экс-президент США поблагодарил тех, кто поддерживает его и его семью.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые прокомментировал обнаружение у него агрессивной формы рака. Соответствующее его сообщение 19 мая появилось в сети Х.
«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл (Джил Байден - бывшая первая леди, - ред.) поняли, что самыми сильными мы становимся тогда, когда трудно. Спасибо, что помогаете нам любовью и поддержкой», - написал в сети Байден.
Он также опубликовал фото со своей женой.