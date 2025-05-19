Власти Волковыска хотят потратить 35 тысяч рублей на странную скульптуру 9 19.05.2025, 16:47

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Как она будет выглядеть.

Абстрактную скульптурную композицию «Лучи» решили установить в Волковыске. Высота скульптуры — 5 м. На ее изготовление и монтаж планируют потратить 35 тыс. рублей ($ 11,6 тыс.), пишет hrodna.life.

Силовой каркас соберут из стальных профильных труб для прочности и геометрической стабильности конструкции, внутри будет пенополистерол, защитный слой — из стеклопластика. Сверху конструкцию покрасят автомобильной эмалью и покроют лаком.

Потенциальные подрядчики на изготовление и монтаж архитектурной скульптурной композиции должны были прислать свои предложения в Волковысское коммунальное хозяйство до 15 мая.

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