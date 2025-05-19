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Российского марафонца настигла карма за триколор на финише

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  • 19.05.2025, 16:51
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Российского марафонца настигла карма за триколор на финише

Спортсмен нарушил регламент, из-за чего его рекорд не засчитали.

Рекорд российского легкоатлета, ультрамарафонца Ивана Заборского на соревнованиях во Франции официально не засчитан. Спортсмен финишировал с флагом России на плечах и нарушил правило о нейтральности, сообщает «Телеграф».

Примечательно, что россиянин претендовал на мировой рекорд, пробежав на ультрамарафоне «6 дней Франции» 1047,5 километра. Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) на своем официальном сайте выступила с заявление касательно ситуации с россиянином.

«IAU придерживается временного отстранения, наложенного World Athletics. Это отстранение означает, что ни один российский и белорусский спортсмен не имеет права участвовать в официальных крупных мероприятиях IAU (например, чемпионатах IAU).

Что касается мероприятий с маркировкой IAU, спортсменам из этих двух стран не запрещено участвовать, поскольку это остается на усмотрение организаторов таких коммерческих мероприятий; однако IAU ожидает, что все мероприятия с маркировкой IAU будут соответствовать нашей позиции и не позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в этих мероприятиях с маркировкой. Только спортсменам, признанным нейтральными, должно быть разрешено участвовать в мероприятиях с маркировкой.

Наконец, любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов IAU», — гласит сообщение.

Добавим, что Заборский участвовал в соревнованиях под эгидой Глобальной организации многодневных ультрамарафонов (GOMU). На данный момент рекордсменом шестидневного марафона на сайте IAU значится бельгиец Матье Бонн. Он установил рекорд в 2024 году (1046,3 километра). GOMU пока ситуацию никак не комментировала и также не обновляла рекорд на своем официальном сайте.

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