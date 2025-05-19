Foreign Policy: Россия проигрывает войну в Украине 4 19.05.2025, 17:09

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Это делает Путина уязвимым.

Путин долгое время умело избегал образа побежденного. С момента прихода к власти в 2000 году он демонстрировал решимость: в Чечне, Грузии, Украине и Сирии. Однако реальные победы оказались довольно незначительными. Сегодня Украина становится катастрофой для Москвы, с которой Путин не может справиться, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

9 мая, в День Победы, Путин вновь попытался показаться сильным главой государства — на параде на Красной площади он стоял рядом с председателем КНР Си Цзиньпином. Российская пропаганда уверяет: Россия не побеждена, а в изоляции окажется Запад. Но реальность диктует свои правила: российская армия теряет позиции, потери достигают сотен тысяч, а Кремль не собирается заканчивать войну.

В отличие от Сирии или Грузии, где отступление можно было замаскировать, Украина — это война у самых границ, с высокими ставками. Российская армия несет огромные потери, не достигая стратегических целей. Территории, занятые на востоке Украины, не приносят реальной выгоды и превращаются в зону боев без перспектив.

Россия также проигрывает дипломатически. Проваленные мирные переговоры и агрессивные действия оттолкнули даже потенциальных союзников. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц полностью поддерживает Украину и вкладывает колоссальные средства в оборону Германии. Попытки Кремля внести раскол между США и Европой пока не дали результатов.

Экономика России, которая поначалу выиграла от войны, сегодня переживает спад. Рост замедлился до нуля, инфляция превышает 10%, а доходы от энергоносителей снижаются из-за падения цен и снижения спроса. Путин не может предложить россиянам ни экономических перспектив, ни политических альтернатив — только вечный «путинский путь».

Политическая власть в России сосредоточена в руках одного человека. Это делает Путина уязвимым: если война окончится неудачей, он будет единственным виноватым. В последние месяцы он даже начал говорить о преемнике — редкий сигнал сомнения в своих силах. Возможно, он сам понимает, что поставил на карту все ради войны, которую, похоже, проигрывает.

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