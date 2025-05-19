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Белорусы похвастались первыми боровиками

  • 19.05.2025, 17:18
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Белорусы похвастались первыми боровиками

Грибники уже открыли сезон на один из главных лесных деликатесов.

Белорусские грибники уже открыли сезон на один из главных лесных деликатесов — на боровики. Утром 19 мая появились сообщения и фотодоказательства первых «трофеев», что вызвало ажиотаж в тематических сообществах. Любители «тихой охоты» теперь, судя по всему, с нетерпением ждут, когда же начнётся полноценный сбор благородных грибов, пишет «Телеграф».

Как рассказал в своём аккаунте Threads грибник Александр Горбацевич, он вместе с «коллегой» Александром Шевцовым утром 19 мая отыскал «первые официально запротоколированные сосновые белые грибы в Беларуси в 2025 году». Они нашли четыре гриба — два «подросших» и два молодых — в разных локациях.

«Это говорит о том, что начало слоя уже пошло, — поделился своим мнением Горбацевич. — Я думаю, что сейчас солнце пригреет, и к выходным в конце мая уже будет полноценный сбор грибов боровиков в белорусских лесах».

Появление первых боровиков вызвало яркую реакцию у других энтузиастов.

«Вау!!! Как теперь спать?» — спросила одна пользовательница.

«Ну всё, нет теперь моей душе покоя! Красота!» — такие комментарии и подобные им оставили несколько пользователей под сообщением о находке.

На вопросы о точном месте сбора один из комментаторов ответил, что грибы были найдены в Минской области. Эту информацию нам подтвердил и сам сооснователь VK-группы «Грибы: Грибные войска Беларуси» Шевцов.

Впрочем, похоже, до массового сбора ещё далеко. В отчёте этой группы о «первых сосновых боровиках» мы нашли оговорку: «На весь огромный лес найдены только в двух местах и мало…».

Администраторы группы предположили, что это могут быть «разведчики» или так называемый «никольский слой», который «всегда короткий, длится дней 5-7».

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