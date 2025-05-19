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The Washington Post: Китайским чиновникам приказали «затянуть пояса»

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  • 19.05.2025, 17:26
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The Washington Post: Китайским чиновникам приказали «затянуть пояса»

Дорогой алкоголь, сигареты и изысканные блюда больше не будут предлагаться на рабочих обедах.

Правящая Коммунистическая партия Китая приказала чиновникам сократить государственные расходы. Дорогой алкоголь, сигареты и изысканные блюда больше не будут предлагаться на рабочих обедах, а на конференциях больше не будет пышных цветочных композиций.

Издание The Washington Post пишет, что Китай сталкивается с экономическими трудностями - продолжающейся торговой войной с США и замедлением роста внутри страны. В связи с этим чиновникам приказали затянуть пояса и «вести экономный образ жизни».

«Практика бережливости и противодействие расточительству - славная традиция и прекрасный стиль нашей партии», - говорится в статье официального издания People's Daily.

В другой редакционной статье шанхайского издания Paper говорится, что кампания поможет создать культуру, в которой «расточительство считается постыдным, а бережливость - почетной».

По мнению аналитиков, эта кампания посвящена контролю китайского лидера Си Цзиньпина в период неопределенности.

«Кампании, подобные этой, всегда связаны с властью и легитимностью, с тем, что руководство демонстрирует контроль и дисциплину, а не устанавливает правила чистого управления и подотчетности», - говорит Дэвид Бандурски, директор China Media Project.

Это не первый случай борьбы с излишествами чиновников. Си начал кампанию за бережливость вскоре после прихода к власти в 2012 году в рамках более широких усилий по искоренению коррупции в правительстве, что, по мнению многих аналитиков, было способом чистки конкурентов. В марте этого года кампанию возобновили.

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