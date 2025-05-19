Минск по-прежнему не может выбраться из «ямы» по строительству жилья 2 19.05.2025, 17:36

По сравнению с прошлым годом показатели упали на 16%.

Национальный статистический комитет Беларуси обнародовал сведения о жилищном строительстве в нашей стране за январь-апрель 2025 года, пишет Myfin.by.

По данным Белстата, за четыре месяца года в нашей стране было построено 11,1 тыс. новых квартир – это на 5,7% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

За январь-апрель в Беларуси введено 1,147 млн квадратных метров жилой площади (+12,1%), причем 58,9% из указанного объема – в индивидуальных жилых домах.

Для очередников введено в эксплуатацию 355,9 тыс. квадратных метров общей площади (+6,7%). С использованием господдержки было построено 215 тыс. квадратных метров общей площади (+3,6%).

Абсолютным рекордсменом по приросту «квадратов» по сравнению с январем-апрелем прошлого года стала Минская область, а сильнее всего упали показатели в столице:

Минская область – +31%;

Могилевская область – +22%;

Брестская область – +15,7%;

Гомельская область – +7,8%;

Гродненская область – -1,6%;

Витебская область – -2,4%;

Минск – -16,2%.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 518,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 45,2% от общего ввода по Беларуси.

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