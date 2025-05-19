Трамп поговорил с Зеленским перед разговором с Путиным

Трамп поговорил с Зеленским перед разговором с Путиным1
- 19.05.2025, 18:08
Президенты договорились созвониться еще раз после того, как Трамп поговорит с диктатором РФ.
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает издание «Страна» со ссылкой на телемарафон «Единые новости». Аналогичную информацию приводит CNN, ссылаясь на администрацию украинского президента.
Трамп ранее говорил, что позвонит Зеленскому после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По информации Кремля, разговор запланирован на 17:00 по Минску.
ТСН со ссылкой на источники пишет, что Трамп и Зеленский обсудили шаги, которые позволят урегулировать российско-украинскую войну. По информации телеканала, президенты договорились созвониться еще раз после того, как Трамп поговорит с Путиным.