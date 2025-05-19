Две популярные парковки в Минске становятся платными 19.05.2025, 18:12

С конца мая.

Для автовладельцев Минска и гостей города грядут изменения.

Уже с 26 мая две парковки перейдут на платный формат работы.

Организация «Парковки столицы» ознакомила автомобилистов с новыми тарифами. Она настойчиво рекомендовала внимательно следить за оплатой стоянки.

Так, с 26 мая парковочная зона возле ж/д путей между улицами Вокзальной, Дружной и Линейным переулком больше не будет бесплатной.

Стоимость первого часа составит там Br2, последующие часы будут тарифицироваться аналогично.

Примечательно, что использование абонемента на данной территории не предусматривается. Зато работать парковка будет круглосуточно.

Вторая локация находится на улице Чапаева, с 26 мая и она переходит в категорию платных. Однако ее функционирование будет ограничено рабочими днями.

Цена за час стоянки составит Br1, а график оплаты установлен с 09:00 до 18:00. Предусмотрена возможность покупки абонементов.

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