ЕС предложит G7 снизить лимит цен на российскую нефть до $50 за баррель 19.05.2025, 18:21

В рамках нового пакета санкций против России.

Европейский Союз на этой неделе предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену на российскую нефть в размере 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Домбровскис не упомянул, до какого уровня, по желанию ЕС, нужно было бы снизить предельную цену. Однако чиновники ЕС, проинформированные об обсуждении, заявили, что ЕС предложит снизить цену с 60 до 50 долларов за баррель.

По словам еврокомиссара, ЕС планирует официально представить это предложение на встрече министров финансов G7, которая состоится в Канаде на этой неделе.

«Это то, на что мы обратили внимание со стороны Еврокомиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и определенного обсуждения», - добавил он.

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