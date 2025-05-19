Стало известно, когда откроется Национальный футбольный стадион в Минске

Стало известно, когда откроется Национальный футбольный стадион в Минске7
- 19.05.2025, 18:29
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Масштабный стадион был построен за счет китайских инвестиций.
Торжественное открытие Национального футбольного стадиона состоится в субботу, 7 июня 2025 года. Об этом, как передает БелТА, сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.
Масштабный стадион был построен за счет китайских инвестиций, главная футбольная арена страны будет вмещать 33 тысячи зрителей, находится она в районе улицы Ванеева. Трибуны на стадионе – двухярусные, есть и VIP-зоны, которые представляют собой отдельные кабинки, которые навесом защищены от дождя и снега.
Размер футбольного поля – 105 на 68 метров, что полностью соответствует мировым стандартам.
– Пока, к сожалению, есть ограничения на проведение международных официальных матчей в Беларуси. Эти вопросы решают ФИФА и УЕФА, но мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает и в скором времени наши болельщики все же увидят международные поединки, - отметил замминистра, слова которого приводит названный источник.