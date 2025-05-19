Самолет из Германии в Испанию 10 минут пролетел без пилотов за штурвалами 2 19.05.2025, 18:35

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На борту были почти 200 пассажиров.

Почти 200 пассажиров рейса Франкфурт — Севилья авиакомпании Lufthansa около 10 минут летели без обоих пилотов за штурвалами. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на испанские авиационные власти.

Инцидент произошел 17 февраля 2024 года, однако подробности авиапроисшествия опубликовали только в мае. По данным испанских властей, когда первый пилот отлучился в туалет, у второго случился припадок, связанный с «недиагностированным неврологическим заболеванием».

Портал Paddle Your Own Kanoo сообщил, что у второго пилота случился припадок, связанный с болезнью сердца. Из-за него он начал «бесконтрольно нажимать кнопки и вводить данные на органы управления», заблокировав дверь кабины. Ее пришлось открывать вручную.

После этого капитан восстановил контроль над самолетом и запросил экстренную медицинскую помощь в аэропорту Мадрида. Там второго пилота госпитализировали. За 10 минут, пока самолет оставался без пилота за штурвалом, никто из 199 пассажиров на борту не пострадал.

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