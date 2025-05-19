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В России резко вырос теневой отток капитала

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  • 19.05.2025, 18:54
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В России резко вырос теневой отток капитала

Подробности.

Операции с валютой все больше уходит в тень. По оценке Центробанка РФ, за четыре месяца в платежном балансе набралось $14,7 млрд «чистых ошибок и пропусков». ЦБ называет это «статистическим расхождением», но в него попадает в том числе теневой отток капитала – операции, которые не могут быть учтены в других статьях баланса, передает The Moscow Times.

Максимальный размер «ошибок и пропусков» был зафиксирован в 2006 г. – $11,2 млрд. С 2015 г. он снизился и снова начал расти после начала войны: $6,1 млрд в 2022 г. и свыше $9 млрд в 2023-2024 гг.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что теневой отток меньше: по итогам 2022 г. она оценивала его в $1 млрд – «то, что мы всегда называли оттоком капитала, а это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям».

В этом году «чистые ошибки и пропуски» идут на рекорд. Из-за задержек в расчетах во внешней торговле и других операциях Центробанк впоследствии сильно уточняет первые оценки. В апреле он оценил «чистые ошибки и пропуски» за I квартале в $12,3 млрд, а теперь понизил ее до $10,4 млрд, что близко к максимальным годовым значениям в истории.

Указанные ЦБ чистые ошибки и пропуски – это 11,4% экспорта, который регулятор оценил в $128,7 млрд за январь-апрель. Но гораздо большая часть капитала выводится из России или не возвращается в Россию понятным для властей образом.

Например, значительная часть экспортной выручки из-за проблем с расчетами или для упрощения оплаты импорта остается за границей. В платежном балансе это отражается как рост иностранных активов России. Только в прошлом году чистое приобретение финансовых активов составило $66,8 млрд, в том числе $46,4 млрд – «прочие инвестиции», которые ЦБ объяснял в том числе увеличением лагов во внешнеторговых расчетах.

Российские компании продолжают выплачивать внешние займы, а новых не поступает; иностранный бизнес забрал значительную часть инвестиций. За три года войны прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на $281 млрд. С начала 2022 г. сальдо финансового счета (чистое кредитование остального мира) составило $333 млрд.

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