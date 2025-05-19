Bild: С территории Беларуси Россия может атаковать Литву или Польшу 3 19.05.2025, 19:05

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Это может случиться во время совместных с белорусской армией учений.

В случае прекращения войны против Украины военные России будут переброшены к границам стран НАТО и станут угрожать соседним странам. Об этом 19 мая заявил в интервью Bild министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также собеседники издания в спецслужбах Запада.

Певкур отметил, что в случае перемирия с Украиной 800 тыс. российских военных домой не отправятся, им нелегитимный президент РФ Владимир Путин выдаст новые приказы, и угроза для стран Запада вырастет.

Bild пишет, что разведки Запада опасаются переброски российских войск из Украины к границам Финляндии, Норвегии, стран Балтии и в Беларусь, «почти на границу» с Польшей.

Собеседники издания рассказали, что за последние месяцы Россия подготовила для таких действий соответствующую инфраструктуру, и реализовать планы переброски войск Москве мешает только война в Украине.

Источники Bild не исключают, что с территории Беларуси во время совместных с белорусской армией учений Россия может атаковать Литву или Польшу. Издание напомнило, что в 2021 году РФ использовала военные маневры в Беларуси в качестве предлога для размещения своих войск возле границ с Украиной, и затем атаковала Украину.

Один из собеседников журналистов объяснил, что пока идет война в Украине и российские силы заняты ею, военные учения «Запад-2025» «останутся лишь маневрами».

Рассуждая о возможных результатах переговоров о мире, другой источник Bild считает, что если это будет в пользу Москвы (например, РФ оставит себе «аннексированные» территории Украины), то «Россия воспримет слабость как возможность для новых завоеваний», и Путин может выбрать себе «более крупную цель».

Издание напоминает, что «после [войны против] Грузии был Крым, потом Донбасс, затем Украина».

Bild пишет, что «Путин станет опаснее, когда закончится война в Украине».

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