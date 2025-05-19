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При ремонте путепровода в центре Минска пробили трубу

  • 19.05.2025, 19:23
  • 1,496
При ремонте путепровода в центре Минска пробили трубу

На железнодорожном вокзале и в гостинице «Экспресс» нет воды.

На железнодорожном вокзале в Минске, а также в гостинице «Экспресс» временно отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе БелЖД.

Причина — повреждение водопроводной трубы сторонней организацией, выполнявшей строительно-монтажные работы на путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.

Как сообщает Беларусская железная дорога, сейчас принимаются оперативные меры по восстановлению водоснабжения на указанных объектах.

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