При ремонте путепровода в центре Минска пробили трубу 19.05.2025, 19:23

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На железнодорожном вокзале и в гостинице «Экспресс» нет воды.

На железнодорожном вокзале в Минске, а также в гостинице «Экспресс» временно отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе БелЖД.

Причина — повреждение водопроводной трубы сторонней организацией, выполнявшей строительно-монтажные работы на путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.

Как сообщает Беларусская железная дорога, сейчас принимаются оперативные меры по восстановлению водоснабжения на указанных объектах.

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