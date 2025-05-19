При ремонте путепровода в центре Минска пробили трубу
- 19.05.2025, 19:23
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На железнодорожном вокзале и в гостинице «Экспресс» нет воды.
На железнодорожном вокзале в Минске, а также в гостинице «Экспресс» временно отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе БелЖД.
Причина — повреждение водопроводной трубы сторонней организацией, выполнявшей строительно-монтажные работы на путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.
Как сообщает Беларусская железная дорога, сейчас принимаются оперативные меры по восстановлению водоснабжения на указанных объектах.