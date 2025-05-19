Белый дом пригласил Папу Льва XIV в США
- 19.05.2025, 19:41
Приглашение передал вице-президент США во время встречи с понтификом в Ватикане.
Белый дом пригласил Папу Льва XIV в США. Приглашение передал во время встречи с понтификом 19 мая в Ватикане вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщила сегодня в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт:
«Вице-президент передал папе письмо от президента и первой леди, в котором они выразили теплые пожелания и пригласили его в Белый дом, как только он сможет приехать».
Разговор Папы Льва XIV с Джей Ди Вэнсом длился более 40 минут. Затем американский вице-президент встретился с главой ватиканской дипломатии архиепископом Полом Галлахером.