У автовладельцев появилась новая обязанность 8 19.05.2025, 20:02

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Нарушителям грозит весомый штраф.

В Беларуси вступили в силу новые правила, касающиеся уборки снега вокруг автомобилей.

Об этом стало известно из постановления «совмина», опубликованного на Национальном правовом портале.

Согласно документу, владельцы транспортных средств теперь обязаны очищать территорию от снега на расстоянии не менее одного метра от своих машин.

Изменения касаются как физических, так и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Теперь, если ваше авто припарковано на придомовой территории или проезде, вы должны следить за тем, чтобы снег был убран не только с самой машины, но и с прилегающей территории.

За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность. Физическим лицам грозит штраф до 25 базовых величин (Br1050). ИП могут получить от 10 до 50 базовых величин (Br420–2100), а юридические лица – от 20 до 100 базовых величин (Br840–4200).

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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