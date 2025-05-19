Путин в разговоре с Трампом снова отверг безусловное прекращение огня

Путин в разговоре с Трампом снова отверг безусловное прекращение огня8
- 19.05.2025, 20:08
- 6,724
Диктатор РФ изложил свою версию разговора с президентом США.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что его разговор с Дональдом Трампом 19 мая был «откровенным» и «очень полезным».
Его слова передают российские пропагандистские СМИ.
Путин заявил, что разговаривал с президентом США более двух часов, и разговор был «содержательным, откровенным и очень полезным».
Во время разговора, по словам кремлевского хозяина, он услышал позицию Трампа по «прекращению боевых действий» в Украине.
При этом Путин вновь отверг идею безусловного прекращения огня, заявив, что «необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру» и что Россия готова работать над каким-то «меморандумом» с Украиной, касающимся и прекращения огня.
В то же время хозяин Кремля отметил «возобновление» прямых контактов Украины и России, прокомментировав это так: «Мы, в целом, на правильном пути».
Подробности разговора, по словам Путина, будут озвучены позже.
Белый дом пока также не сообщал свою версию разговора лидеров США и России.