Путин в разговоре с Трампом снова отверг безусловное прекращение огня 8 19.05.2025, 20:08

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Диктатор РФ изложил свою версию разговора с президентом США.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что его разговор с Дональдом Трампом 19 мая был «откровенным» и «очень полезным».

Его слова передают российские пропагандистские СМИ.

Путин заявил, что разговаривал с президентом США более двух часов, и разговор был «содержательным, откровенным и очень полезным».

Во время разговора, по словам кремлевского хозяина, он услышал позицию Трампа по «прекращению боевых действий» в Украине.

При этом Путин вновь отверг идею безусловного прекращения огня, заявив, что «необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру» и что Россия готова работать над каким-то «меморандумом» с Украиной, касающимся и прекращения огня.

В то же время хозяин Кремля отметил «возобновление» прямых контактов Украины и России, прокомментировав это так: «Мы, в целом, на правильном пути».

Подробности разговора, по словам Путина, будут озвучены позже.

Белый дом пока также не сообщал свою версию разговора лидеров США и России.

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