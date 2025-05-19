Сборная Чехии выиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею
- 19.05.2025, 20:15
Чехи уже гарантировали себе участие в плей-офф.
Хоккеисты сборной Чехии одержали уверенную победу над командой Германии в матче чемпионата мира и вернулись на первое место в группе.
Игра группы B в датском Хернинге завершилась со счетом 5:0.
Чехи выиграли шестой матч подряд и уже гарантировали себе участие в плей-офф, немцы проиграли третью встречу подряд и борются за последнюю путевку с командой Дании.
В последнем матче в группе 20 мая чехи сыграют с США, а немцы — с датчанами.
В параллельной встрече группы А в Стокгольме команда Словении обыграла французов со счетом 3:1. Словенцы впервые победили на турнире, французы вылетели из элитного дивизиона.