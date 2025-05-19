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Сборная Чехии выиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею

  • 19.05.2025, 20:15
Сборная Чехии выиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею

Чехи уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Хоккеисты сборной Чехии одержали уверенную победу над командой Германии в матче чемпионата мира и вернулись на первое место в группе.

Игра группы B в датском Хернинге завершилась со счетом 5:0.

Чехи выиграли шестой матч подряд и уже гарантировали себе участие в плей-офф, немцы проиграли третью встречу подряд и борются за последнюю путевку с командой Дании.

В последнем матче в группе 20 мая чехи сыграют с США, а немцы — с датчанами.

В параллельной встрече группы А в Стокгольме команда Словении обыграла французов со счетом 3:1. Словенцы впервые победили на турнире, французы вылетели из элитного дивизиона.

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