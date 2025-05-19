Трамп: Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно 19.05.2025, 20:48

Президент США прокомментировал разговор с диктатором РФ.

Президент США Дональд Трамп 18 мая рассказал в соцсети Truth Social о своих телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп считает, что его разговор с Путиным, который длился два часа, прошел «очень хорошо».

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны», – написал он.

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