Трамп: Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно
- 19.05.2025, 20:48
Президент США прокомментировал разговор с диктатором РФ.
Президент США Дональд Трамп 18 мая рассказал в соцсети Truth Social о своих телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп считает, что его разговор с Путиным, который длился два часа, прошел «очень хорошо».
«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны», – написал он.