Мбаппе забил 41 гол в дебютном сезоне за «Реал»
- 19.05.2025, 21:24
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Это рекорд клуба.
Килиан Мбаппе забил 41 гол в дебютном сезоне за «Реал».
Нападающий сборной Франции открыл счет в выездной и игре 37-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0).
Этот гол стал 41-м для 26-летнего чемпиона мира во всех турнирах в составе «Мадрида» после перехода из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он провел 55 матчей.
41 гол в дебютном сезоне за «сливочных» – это рекорд клуба. Ранее Мбаппе уже превзошел достижение Ивана Саморано, у которого было 37 мячей в сезоне-1992/93.
Килиан также побил аналогичный рекорд в Ла Лиге, забив 29 голов, у Альфредо Ди Стефано было 27 в дебютном сезоне-1953/54.
Кроме того, француз забил 7 голов в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Испании, по 1 – в Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и Межконтинентальном кубке.