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Мбаппе забил 41 гол в дебютном сезоне за «Реал»

  • 19.05.2025, 21:24
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Мбаппе забил 41 гол в дебютном сезоне за «Реал»
Фото: Getty Images

Это рекорд клуба.

Килиан Мбаппе забил 41 гол в дебютном сезоне за «Реал».

Нападающий сборной Франции открыл счет в выездной и игре 37-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0).

Этот гол стал 41-м для 26-летнего чемпиона мира во всех турнирах в составе «Мадрида» после перехода из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он провел 55 матчей.

41 гол в дебютном сезоне за «сливочных» – это рекорд клуба. Ранее Мбаппе уже превзошел достижение Ивана Саморано, у которого было 37 мячей в сезоне-1992/93.

Килиан также побил аналогичный рекорд в Ла Лиге, забив 29 голов, у Альфредо Ди Стефано было 27 в дебютном сезоне-1953/54.

Кроме того, француз забил 7 голов в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Испании, по 1 – в Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и Межконтинентальном кубке.

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