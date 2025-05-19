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Среди поляков наибольшим уважением пользуются пожарные, медсестры и рабочие

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  • 19.05.2025, 21:47
Среди поляков наибольшим уважением пользуются пожарные, медсестры и рабочие

Опрос.

Центр изучения общественного мнения (CBOS) провел опрос среди поляков, какие профессии они наиболее уважают. Итак, как и шесть лет назад, наибольшим общественным уважением пользуются: пожарный (95%), медсестра (91%) и квалифицированный рабочий (87%), передает «Польское радио».

Далее идут шахтер и инженер, работающий на заводе (по 83%), профессор университета (82%), индивидуальный фермер среднего по размеру хозяйства (81%), врач (80%) и учитель (79%).

С меньшим уважением полякам относятся к таким профессиям как: актер (43%), журналист (42%), страховой агент (37%), специалист по интернету и священник (по 34%), а в конце рейтинга — биржевой маклер (30%), политик (17%) и инфлюенсер (10%).

Как сообщает Центр изучения общественного мнения, по сравнению с данными 2019 года, больше всего улучшился профессиональный имидж чиновника или референта в офисе (+11 процентных пунктов), директора крупного предприятия (+10), владельца небольшого магазина (+9), неквалифицированного строителя (+8), инженера, работающего на заводе, и уборщика (+7), профессионального офицера (+6) и индивидуального фермера среднего хозяйства ферме (+5 баллов). А ухудшилось отношение к работе журналиста (-13), что в целом является самым большим изменением, зафиксированным за этот период.

«Таким образом, можно констатировать медленное снижение уважения к профессиям интеллигенции (профессор, врач, учитель, бухгалтер, информатик), то есть снижение важности образования, что особенно заметно на фоне значительного продвижения в масштабах социального уважения к другим профессиям», — говорится в сообщении CBOS.

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