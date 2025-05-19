Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

Зеленский рассказал детали разговора с Трампом3
- 19.05.2025, 22:05
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Было два звонка в разных форматах.
Президент Украины Владимир Зеленский в течение дня провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом — до и после звонка Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом он сказал журналистам в понедельник, 19 мая.
Во время первого разговора, по словам Зеленского, речь шла об инициативе прекращения огня. Также обсуждалась готовность США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России.
Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры. Как отметил Зеленский, Трамп подчеркивает необходимость вести прямые переговоры между Украиной и Россией.
Также он добавил, что Украина рассматривает возможность проведения встречи делегаций на высоком уровне с участием представителей США, России, Украины, а также отдельных европейских государств.
«Рассматриваем возможность встречи всех команд еще раз, хотим на высоком уровне. Такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии», — сказал Зеленский.