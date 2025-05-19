закрыть
19 мая 2025, понедельник, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

3
  • 19.05.2025, 22:05
  • 4,704
Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

Было два звонка в разных форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский в течение дня провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом — до и после звонка Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, 19 мая.

Во время первого разговора, по словам Зеленского, речь шла об инициативе прекращения огня. Также обсуждалась готовность США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России.

Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры. Как отметил Зеленский, Трамп подчеркивает необходимость вести прямые переговоры между Украиной и Россией.

Также он добавил, что Украина рассматривает возможность проведения встречи делегаций на высоком уровне с участием представителей США, России, Украины, а также отдельных европейских государств.

«Рассматриваем возможность встречи всех команд еще раз, хотим на высоком уровне. Такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии», — сказал Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина