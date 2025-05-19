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Зеленский: Если Россия не прекратит огонь, то ЕС введет против нее сильные санкции

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  • 19.05.2025, 22:26
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Зеленский: Если Россия не прекратит огонь, то ЕС введет против нее сильные санкции

Евросоюз уже готовит очередные пакеты ограничений.

Если РФ не прекратит огонь, то Евросоюз введет серьезный пакет санкций против нее, а над санкционным пакетом, который должны ввести против России США, еще надо работать.

Об этом 19 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-брифинга.

«Во-первых, я не раздражен (отсутствием введенных санкций против РФ — ред.), а очень сфокусирован. Потому что у нас сейчас непростое время, и поверьте мне, я сфокусирован, потому что я знаю как в такое время действовать. Без лишних деталей, понимая главное — результат, и на кого можно, ну, скажем так, рассчитывать на кого — нет. Пакет Европы будет и будет он сильный. Есть соответствующие даты, никто никого не хочет толкать, есть даты, есть договоренности, я уверен в этом. Мало того, будет следующий пакет, безусловно, если не будет прекращения огня с российской стороны, сильный европейский пакет, будет и следующий», — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как отметил Зеленский, над санкционным пакетом, который должны ввести США, еще нужно работать.

«Что касается пакета Соединенных Штатов Америки, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы они в какой-то момент, который они смогут, ввели соответствующие санкции. Это сильно поможет — банковские, энергетические санкции. От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну, или нет, или у них будут серьезные экономические вызовы», — подытожил он.

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