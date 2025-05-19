Зеленский: Если Россия не прекратит огонь, то ЕС введет против нее сильные санкции 1 19.05.2025, 22:26

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Евросоюз уже готовит очередные пакеты ограничений.

Если РФ не прекратит огонь, то Евросоюз введет серьезный пакет санкций против нее, а над санкционным пакетом, который должны ввести против России США, еще надо работать.

Об этом 19 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-брифинга.

«Во-первых, я не раздражен (отсутствием введенных санкций против РФ — ред.), а очень сфокусирован. Потому что у нас сейчас непростое время, и поверьте мне, я сфокусирован, потому что я знаю как в такое время действовать. Без лишних деталей, понимая главное — результат, и на кого можно, ну, скажем так, рассчитывать на кого — нет. Пакет Европы будет и будет он сильный. Есть соответствующие даты, никто никого не хочет толкать, есть даты, есть договоренности, я уверен в этом. Мало того, будет следующий пакет, безусловно, если не будет прекращения огня с российской стороны, сильный европейский пакет, будет и следующий», — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как отметил Зеленский, над санкционным пакетом, который должны ввести США, еще нужно работать.

«Что касается пакета Соединенных Штатов Америки, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы они в какой-то момент, который они смогут, ввели соответствующие санкции. Это сильно поможет — банковские, энергетические санкции. От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну, или нет, или у них будут серьезные экономические вызовы», — подытожил он.

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