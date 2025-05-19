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Белорус нашел на купленном участке странные вещи

  • 19.05.2025, 22:48
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Белорус нашел на купленном участке странные вещи

Фотофакт.

Если покупаете старый дом, будьте готовы к неожиданностям. Наш читатель Андрей из Бобруйска наткнулся на набор загадочных предметов — от углекислотного огнетушителя до целой банки восстанавливающего шампуня. И обнаружил он их в не самом подходящем месте, пишет «Онлайнер».

— Живем с женой и двумя дочками в Бобруйске. В августе прошлого года купили дом почти в центре — постройка 1950-х годов. Канализации в нем как таковой не было: туалет стоял во дворе — по типу выгребной ямы, — рассказал Андрей.

Зимой местный водоканал подвел центральную канализацию к участку, а в марте мужчина вместе с двоюродным братом сделал полную разводку по дому и установил унитаз. Наступил май, а вместе с ним и время избавиться от уличного туалета — окончательно.

— Решил снести этот анахронизм, источник запахов и мух. Хотел его полностью сровнять с землей, чтобы и намека не осталось. Потратил на это один выходной и два полноценных вечера.

Процесс оказался куда более трудоемким, чем он предполагал.

— Какой же я был злой, когда оказалось, что фундамент у этой выгребной ямы уходит на полметра вглубь. Устал его выковыривать! — признался Андрей. — Кстати, некоторые красные кирпичи, из которых он был сделан, были с клеймами. Их трудно прочитать, но на конце видна буква «ъ», что говорит о дореволюционном происхождении.

Когда постройка начала сдаваться, пошли неожиданные находки: углекислотный огнетушитель с манометром, домкрат, ведро с чем-то тяжелым, похожим на бетон со щебнем, и банка восстановителя для волос, открывать которую Андрей не решился. Естественно, все это было в весьма плачевном состоянии.

— Я, конечно, все понимаю, но что там делали домкрат и огнетушитель на 20 литров, остается только догадываться...

Возможно, это была чья-то заначка на случай апокалипсиса.

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