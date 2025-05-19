FT: Участники разговора с Трампом после звонка Путину были «ошеломлены» его словами 19.05.2025, 23:54

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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором Путиным рассказал о его итогах украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, участники разговора «были ошеломлены описанием президента США того, о чем они договорились».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все участники звонка «подтвердили готовность активно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня». В офисе Мерца также сообщили, что во время разговора европейские лидеры пообещали усилить санкционное давление на Россию.

FT отмечает, что европейские лидеры опасаются того, что Трамп в попытке скорее прекратить войну может заключить с Путиным сделку, которая предаст интересы Украины.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции вечером 19 мая рассказал, что его второй разговор с Трампом совместно с европейскими лидерами продолжался больше часа.

«Разговор был долгий, разный по характеру. Я так понимаю, президент Трамп считает, что самое важное — прямые переговоры между Украиной и РФ. Это его позиция. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, как они видят прекращение огня и следующие шаги, их видение. Я попросил президента Трампа, что если видение РФ не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели, чтобы мы имели возможность об этом поговорить, чтобы США могли рассматривать это как нежелание РФ закончить войну — могут быть предложены те или иные сложные условия», — сказал он.

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