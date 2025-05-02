Тренера и игрока «Интера» отстранили на матч по делу о связи с мафией
- 2.05.2025, 1:32
Клуб, тренер и игрок пошли на сделку с федерацией футбола Италии.
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и полузащитник Хакан Чалханоглу пропустят ближайший матч Серии А с «Вероной» по итогам разбирательства об их контактах с фанатами, многие из которых подозреваются в связях с мафиозной группировкой «Ндрангета». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Итальянскую федерацию футбола (FIGC).
«Интер» по этому делу оштрафован на €70 тыс., «Милан» и Чалханоглу заплатят по €30 тыс., Индзаги — €15 тыс.
В сентябре 2024 года 19 известных «ультрас», c которыми, как выяснилось, встречались или общались несколько представителей обоих клубов, включая Индзаги, Чалханоглу, экс-капитана «Милана» Давиде Калабрию и другие.
Прокуратура FIGC решила разобраться, не нарушили ли они правила федерации, поскольку членам организации запрещено иметь отношения с фанатами, не относящимися к официальным группам поддержки.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, клубы пошли на сделку о признании вины со спортивными властями, чтобы смягчить санкции. Калабрия от соглашения отказался.
В итальянской прокуратуре заявляли, что это расследование показывает риски проникновения организованной преступности в футбол. В частности, в прокуратуре утверждали, что группировки «ультрас» работали вместе и получали проценты от парковки и фургонов с едой у стадиона, контролировали незаконную продажу билетов и проход на матчи, организацию выездных игр и так далее.
«Интер» идет вторым в Серии А, уступая лидирующему «Лацио» три очка.