В Стамбуле задержали на первомайских акциях более 400 человек 2.05.2025, 2:52

Среди задержанных оказались не менее 11 юристов.

В Стамбуле за нарушение закона о собраниях и демонстрациях задержали 407 человек на празднованиях в честь Дня труда и солидарности 1 мая, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, передает Evrensel. Еще по одному человеку задержали в турецких Токате и Ване.

Граждане Турции хотели мирно пройти на площадь Таксим, но были незаконно задержаны, заявили в Стамбульской коллегии адвокатов. По информации коллегии, среди задержанных оказались не менее 11 юристов. Адвокаты назвали задержания незаконными.

Власти Стамбула уже много лет запрещают массовые акции на площади Таксим. В 2024 году они вновь не согласовали проведение первомайской демонстрации, протестующие попытались прорваться на площадь, несмотря на запрет. Против них применили слезоточивый газ, демонстранты в ответ стали кидать камни.

Первое массовое первомайское шествие на площади Таксим в Стамбуле состоялось в 1976 году по инициативе профсоюзных объединений. Спустя год более 30 человек были убиты во время демонстрации: неизвестные открыли по ним огонь из соседних зданий, некоторые из присутствовавших также погибли из-за давки, образовавшейся на площади.

Ни одного из преступников так и не поймали. Площадь после трагедии закрыли для праздников.

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