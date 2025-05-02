В Греции задержали российского шпиона 2.05.2025, 4:42

В его мобильном телефоне обнаружили фото и видео военных объектов и техники.

В Александруполисе по обвинению в шпионаже в пользу России задержали 59-летнего этнического грека из Грузии, сообщает Kathimerini. В его мобильном телефоне обнаружили фото и видео военных объектов и техники. По данным греческой полиции, мужчина по меньшей мере полгода передавал секретные материалы неизвестному получателю за границей через зашифрованный мессенджер. В том числе это была информация о переброске военного оборудования в Украину. Александруполис является важнейшим логистическим хабом НАТО.

В операции по задержанию участвовала Национальная разведывательная служба. На допросе мужчина признался в съемке военных объектов по поручению другого лица, которое является членом международной преступной сети и связано с центральным органом военной разведки России — главным управлением Генштаба, ранее известном как ГРУ. Задержанный сообщил, что сначала ему предложили деньги, но он решил действовать добровольно «ради родины», уточнив, что в молодости служил в российской армии в Сибири. Национальная разведывательная служба продолжает расследование, чтобы установить полный масштаб операции. Там полагают, что миссия могла включать планы по саботажу военных объектов.

Ранее в ряде стран Европы задержали агентов, завербованных ГРУ для дестабилизации обстановки и диверсий. Например, Польша раскрыла сеть из 15 человек, которые выполняли различные задания российской разведки, связанные с пропагандой, сбором данных о военных объектах и саботажем поставок оружия для Украины.

Еще четверо человек были арестованы в Польше за подготовку взрывающихся посылок, направлявшихся в США и Канаду. Одного пособника злоумышленников задержали в Литве. Он представился как Игорь Прудников, но следствие выяснило, что его настоящее имя — Александр Сурановас.

Для подобных операций ГРУ предпочитает использовать не кадровых сотрудников, а так называемых «одноразовых агентов», поиск и вербовка которых ведется через мессенджеры.

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