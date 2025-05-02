закрыть
2 мая 2025, пятница, 4:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио заявил, что по Украине от Европы недостаточно одних только слов

  • 2.05.2025, 5:32
Рубио заявил, что по Украине от Европы недостаточно одних только слов

Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю.

Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю для урегулирования войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

«Секретарь Рубио <...> ясно дал понять, что слов недостаточно», — говорится в публикации ведомства.

Вместе с тем политик похвалил лидирующую роль Франции в сплочении Европы и Украины для достижения устойчивого соглашения. Он также подтвердил приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами в деле обеспечения прочного мира.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин