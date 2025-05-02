Рубио заявил, что по Украине от Европы недостаточно одних только слов 2.05.2025, 5:32

Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю.

Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю для урегулирования войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

«Секретарь Рубио <...> ясно дал понять, что слов недостаточно», — говорится в публикации ведомства.

Вместе с тем политик похвалил лидирующую роль Франции в сплочении Европы и Украины для достижения устойчивого соглашения. Он также подтвердил приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами в деле обеспечения прочного мира.

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