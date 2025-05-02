Израиль атаковал президентский дворец в Дамаске
- 2.05.2025, 7:48
Премьер-министр и министр обороны Израиля выступили с совместным заявлением.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel.
Отмечается, что истребители ЦАХАЛа ударили по району дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что Израиль нанес удар по цели вблизи президентского дворца в Дамаске.
«Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим переброски сил к югу от Дамаска или любой угрозы общине друзов», - говорится в заявлении.
Кто такие друзы и суть конфликта
Друзы - религиозное сообщество, которая является ответвлением ислама, и имеет последователей в Сирии, Ливане и Израиле.
Друзы исповедуют веру, которая является ответвлением ислама, и имеют последователей в Сирии, Ливане и Израиле.
Удары Израиля отражают глубокое недоверие страны к суннитским исламистам, которые свергли Башара Асада в декабре, что стало еще одним вызовом усилиям временного президента Ахмеда аль-Шараа установить контроль над расколотой страной.
После свержения Асада, в декабре Израиль захватил территорию на юго-западе страны, пообещав защищать друзей, лоббировал в Вашингтоне ослабление соседнего государства и взорвал значительную часть тяжелого вооружения сирийской армии в первые дни после его свержения.
Шараа, который был командиром «Аль-Каиды» до того, как отказался от связей с группировкой в 2016 году, неоднократно обещал управлять Сирией на основе инклюзивности. Однако случаи межконфессионального насилия, в частности убийство сотен алавитов в марте, усилили опасения среди групп меньшинств относительно доминирующих исламистов.
Насилие на религиозной почве на этой неделе началось во вторник со столкновений между друзскими и суннитскими боевиками в преимущественно друзском районе Джарамана. Их причиной стала голосовая запись, проклинающая пророка Мухаммеда, которая, как подозревают суннитские боевики, была сделана друзом.
Во вторник, 29 апреля, были убиты более десятка человек, а в среду насилие перекинулось на преимущественно друзский город Сахна на окраине Дамаска.