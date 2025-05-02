Пассажирский поезд Витебск — Минск столкнулся со стадом коров

Пассажирский поезд Витебск — Минск столкнулся со стадом коров5
- 2.05.2025, 8:16
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Инцидент произошел на полпути между Витебском и Полоцком.
Пассажирский поезд № 626 Витебск-Минск поздно вечером 1 мая столкнулся со стадом коров, сообщили в БелЖД.
Инцидент произошел в 22.53 на перегоне Оболь-Глушанино, на полпути между Витебском и Полоцком.
В тот момент в поезде находились 85 пассажиров. Никто из них не пострадал. О состоянии коров не сообщается.
Задержка поезда составила около 1 часа 30 минут.