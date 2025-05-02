Пассажирский поезд Витебск — Минск столкнулся со стадом коров 5 2.05.2025, 8:16

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Инцидент произошел на полпути между Витебском и Полоцком.

Пассажирский поезд № 626 Витебск-Минск поздно вечером 1 мая столкнулся со стадом коров, сообщили в БелЖД.

Инцидент произошел в 22.53 на перегоне Оболь-Глушанино, на полпути между Витебском и Полоцком.

В тот момент в поезде находились 85 пассажиров. Никто из них не пострадал. О состоянии коров не сообщается.

Задержка поезда составила около 1 часа 30 минут.

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