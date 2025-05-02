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Эксперт сказал, куда двинется армия РФ из Беларуси

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  • 2.05.2025, 8:33
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Эксперт сказал, куда двинется армия РФ из Беларуси

Кремль пытается «нащупать» слабое место.

Наращивание военных сил Россией в Беларуси имеет потенциальную угрозу для Киева, Польши и стран Балтии. Точное место, куда Россия может направить свои силы, будет зависеть от того, где Путин найдет наиболее уязвимую точку. Об этом в интервью «Главреду» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Когда формируется определенная группировка, то направлений ее возможных действий - множество, почти на 180 градусов. Вопрос лишь в том, куда именно она двинется. Это зависит от того, где Путин «нащупает» слабое место - туда он и пойдет. Что именно это будет - сказать трудно. Это зависит не только от нас, но и от наших западных партнеров», - отметил эксперт.

Сунгуровский обратил внимание на то, что Польша уже активно создает так называемую «тотальную оборону», что является мощной системой готовности к отпору агрессии. По его мнению, то, что в Украине до сих пор боятся назвать милитаризацией, в Польше и других странах Балтии, таких как Финляндия и Швеция, стало реальностью

«Это уже произошло в Финляндии, в странах Балтии, в Швеции. В России - тем более и полным ходом. А мы почему-то до сих пор стесняемся называть вещи своими именами. Милитаризация - это не подготовка к агрессии, а подготовка к отпору агрессии. И нечего этого стесняться. Имея такого соседа - агрессора и террориста - сам Бог велел быть готовыми», - подчеркнул Сунгуровский.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может воспользоваться летними учениями в Беларуси как прикрытием для новых атак - как на Украину, так и на Литву или Польшу.

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