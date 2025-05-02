В Госдепе подтвердили готовность ввести «сокрушительные» санкции против РФ

В Госдепе подтвердили готовность ввести «сокрушительные» санкции против РФ1
- 2.05.2025, 8:48
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Давление на Кремль будет расти.
В Государственном департаменте подтвердили готовность США к жестким санкциям против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента Тэмми Брюс.
В ходе пресс-брифинга в Вашингтоне, Брюс напомнила, что США не отменяют никаких действующих санкций с России и напомнила, что Трамп уже выражал готовность ввести вторичные санкции в случае отказа Кремля договариваться о мире.
«Конечно, мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы все наши действия, как государства, были дипломатическими - он четко придерживается этого подхода. В то же время, он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания», - сказала спикер.
Брюс также добавила, что постепенно будут отказываться от посредничества в мирных переговорах между Украиной и РФ.
«Суть изменений заключается в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными (в переговорный процесс. - ред.) и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно «летать по миру», чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон (Украины и РФ. - ред.), и пришло время, чтобы именно они представили и разработали конкретные идеи касательно того, как завершить этот конфликт. Это будет их решение» - подытожила Брюс.
Напомним, вчера сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 сенатора США поддерживают законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ и ее покупателей нефти и газа, если Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.