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На аукционе продают белорусскую банкноту, у которой в номере только нули

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  • 2.05.2025, 9:08
На аукционе продают белорусскую банкноту, у которой в номере только нули

Ставки очень высокие.

На одной из аукционных площадок Беларуси выставили на торги банкноту в 100 000 белорусских рублей образца 2000 года. Пожалуй, в ней бы не было ничего экстраординарного, если бы не серийный номер: «на 0000000», заметил Blizko.by.

Владелец купюры утверждает, что ее состояние описывается как Extremely Fine (XF или EF) и что она «украсит любую коллекцию».

Торги начались еще 21 апреля. На утро 2 мая сделано 34 ставки, текущая цена составляет 1750 рублей. Аукцион завершится 4 мая в 23 часа.

Банкнота в 100 000 белорусских рублей была выпущена в обращение 15 июля 2005 года и находилась в обращении до 1 января 2017 года. В момент выхода ее эквивалент составлял 46,5 доллара США. После деноминации банкнота была заменена на купюру в 10 рублей. Теперешняя аукционная ставка (1750 рублей, или 578 долларов) более чем в 12 раз превышает ее долларовый эквивалент в момент выхода купюры в обращение 30 лет назад.

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