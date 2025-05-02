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Белорусские банки вводят новшества по вкладам

  • 2.05.2025, 9:52
  • 1,816
Белорусские банки вводят новшества по вкладам

Одни из них могут понравиться клиентам, другие — не очень.

У некоторых банков появились изменения по вкладам. Некоторые повысили процентные ставки по ним, другие — ввели новые условия по депозитам, рассказывает «Зеркало».

«Сбер Банк» с 1 мая снизил размер процентов по новым безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум доверительный» со сроком размещения 366−549 дней в белорусских рублях. Теперь ставка составляет 15,29% годовых.

«Белгазпромбанк» со 2 мая ввел срочные вклады в белорусских рублях для физлиц-нерезидентов — «На 18 месяцев выгодный», «На 18 месяцев выгодный плюс (безотзывный)». Ставка по ним — 15,29% годовых.

У «Альфа Банка» снизились ставки по безотзывному вкладу в белорусских рублях «Альфа Парус». Падение — от 0,05 до 0,25 процентных пункта. Ставки теперь по этим депозитам варьируются от 14,7 до 15,25% годовых в зависимости от размещенной суммы.

У «Сбер Банка» вклад «Сохраняй безотзывный в валюте» лишился варианта в юанях — теперь средства можно разместить только в долларах и российских рублях.

Напомним, «Беларусбанк» ввел изменения по безотзывному вкладу «Рублевый» в российских рублях. Если раньше были доступны варианты размещения средств на 13, 18, 24 и 36 месяцев, то теперь — от 395 дней до 36 месяцев. При этом процентная ставка осталась на прежнем уровне — 17% годовых. Также появились новые варианты размещения средств.

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