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YouTube отказал лукашистам в удалении 50 видео

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  • 2.05.2025, 10:11
  • 2,924
YouTube отказал лукашистам в удалении 50 видео

Данные отчета Google.

Google выпустил ежегодный отчет, в котором рассказывает, сколько запросов он получил на удаление контента и какое принял решение. Белорусские власти хотели удаления 51 видео с YouTube.

Количество запросов на удаление контента из Беларуси. Скриншот из отчета Google

За 2024 год Google получил 7 запросов на удаление контента из Беларуси — всего 58 единиц контента. Из них 56 — это видео на YouTube, один — веб-поиск и еще один не указан.

Два обращения были от неназванного государственного органа. Один из них — на удаление 51 видео с YouTube. Причина не указана.

По запросу им отказали. Это видно, если отсортировать запросы по отправителям за второе полугодие и выбрать «государственные должностные лица».

На сайте приводятся выбранные кейсы, по которым принимал решение Google. Среди кейсов есть один за 2020 год — тогда Министерство информации подало иск на удаление видео с «экстремистскими материалами». Google отказал, так как никаких «экстремистских материалов» в видео не нашел.

Если судить по данным Google, то после августа 2020-го ни один запрос от государственных структур Беларуси одобрен не был (за период до 2019-го нет детальной статистики, поэтому судить трудно).

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