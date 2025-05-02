Находка на миллион долларов 1 2.05.2025, 10:37

Культовый спорткар 60-х простоял 43 года в гараже.

В США обнаружили заброшенную Shelby Cobra 1965 года. Знаменитый коллекционный спорткар не эксплуатировался с начала 80-х, пишет «Фокус».

Этот автомобиль — последний из 655 оригинальных Shelby Cobra первой серии, также известных, как модель 289. Машина принадлежала автоколлекционеру, который также имел более поздний Shelby Cobra 427, Ferrari 275 GTB, Jaguar E-Type, Triumph TR6 и другие раритеты.

Shelby Cobra 1965 года частично разобран, однако в багажнике и гараже хранится немало деталей авто. С машины содрали краску, однако ее кузов не ржавый. Пробег составляет 58,3 тыс. км.

Shelby Cobra 289 — ранняя версия культового спорткара. Легкий алюминиевый родстер весом 984 кг оснащен 4,7-литровым 271-сильным V8 от Ford Mustang. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 222 км/ч. Сейчас средняя цена Shelby Cobra 289 составляет 1,1 миллиона долларов.

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