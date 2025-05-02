закрыть
2 мая 2025, пятница, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Находка на миллион долларов

1
  • 2.05.2025, 10:37
Находка на миллион долларов

Культовый спорткар 60-х простоял 43 года в гараже.

В США обнаружили заброшенную Shelby Cobra 1965 года. Знаменитый коллекционный спорткар не эксплуатировался с начала 80-х, пишет «Фокус».

Этот автомобиль — последний из 655 оригинальных Shelby Cobra первой серии, также известных, как модель 289. Машина принадлежала автоколлекционеру, который также имел более поздний Shelby Cobra 427, Ferrari 275 GTB, Jaguar E-Type, Triumph TR6 и другие раритеты.

Shelby Cobra 1965 года частично разобран, однако в багажнике и гараже хранится немало деталей авто. С машины содрали краску, однако ее кузов не ржавый. Пробег составляет 58,3 тыс. км.

Shelby Cobra 289 — ранняя версия культового спорткара. Легкий алюминиевый родстер весом 984 кг оснащен 4,7-литровым 271-сильным V8 от Ford Mustang. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 222 км/ч. Сейчас средняя цена Shelby Cobra 289 составляет 1,1 миллиона долларов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин