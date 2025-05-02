Эксперт: Лукашенко «усыхает» 3 2.05.2025, 11:12

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Последние заявления диктатора дают повод задуматься.

Поездки Лукашенко в Шкловский район и Копысь стали ответом на критику, говорит экономист Сергей Чалый в свежем выпуске передачи на канале БРЦ.

— Как много мы говорили о том, что ему все меньше интересно заниматься управлением. И вот он сейчас поехал с очевидным желанием показать, как он все же участвует в раздаче направляющих и указывающих решений. И, честно говоря, лучше бы он этого не делал, потому что это все выглядит очень плохо, — поделился впечатлением от увиденного в новостях аналитик.

Последние заявления Лукашенко дают повод задуматься об эволюции его идей, касающихся строительства жилья. Сперва в Беларуси реализовали программу агрогородков, но выяснилось, что многие из них пустуют — «потому что людям работать негде».

Тогда появилась идея создания в регионах инвестпроектов, под которые и будет возводится жилье для работников. И вот в Копыси прозвучала идея о строительстве арендного жилья там, где нужно не людям, а менеджменту предприятий.

Или вовсе ограничить строительство жилься в Минске и областных центрах, сведя выбор людей таким путем к переезду в городские поселки вроде Копыси.

— Строго говоря, это звучит логично, если не задумываться над тем, что это циркулярный аргумент. Предприятия должны быть там, где люди, а люди там, где предприятия. Осталось понять, с чего начать, — иронизирует Чалый.

Попытку сделать Копысь образцом для подражания в рамках всей страны экономист называет анекдотом, так как и на деревообрабатывающее предприятие, и на сыроварню приходилось привозить работников. А для производства сыра молоко завозилось из других мест. Экономического смысла в этом потемкинском проекте никакого, убежден аналитик.

Более того, та же сыроварня, принадлежащая придворному бизнесмену Сергею Тетрину, вызывает вопросы и у самого Лукашенко.

Указы и распоряжения правителя становятся все более примитивными и шаблонными, отмечает Чалый. «Хлеба надо выпускать столько, сколько надо. А сколько не надо — выпускать не надо».

— Ты поехал показывать, как ты во всем разбираешься. Вместо этого ты демонстрируешь «все, что должно быть — должно быть, а что не должно быть — быть не должно» и «вы лучше меня знаете».

По мнению Чалого, сегодня мы наблюдаем очень интересный процесс усыхания притязаний Лукашенко — от масштабной и позорно закончившейся модернизации белорусской промышленности до «сделайте мне хотя бы Шкловский район или хотя бы Копысь».

— Вся страна должна напрячься и сделать это. И даже там не получается, где ты знаешь каждый метр, где инвесторами работают твои лучшие и близкие друзья. Даже там не работает так, как надо. Загруженность на 50%, людей и сырье нужно возить.

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