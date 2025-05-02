Рестораторы из Минска украли литовский товарный знак 2 2.05.2025, 11:25

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Название пришлось изменить, но владельцы бренда все равно недовольны.

В Минске в прошлом году открыли ресторан Grill London, название которого полностью совпадает с одноименной сетью в Литве. Однако литовские владельцы заявили, что непричастны к этому заведению, и заподозрили беларусов в краже товарного знака. С тех пор ресторан сменил название и логотип, однако этого, судя по всему, недостаточно, пишет 15min.lt со ссылкой на Verslo žinios.

Минский ресторан на улице Энгельса, который ранее назывался Grill London, в марте изменил название на Gril & Bar London, а также поменял логотип — вместо изображения двухэтажного британского автобуса теперь используется здание с бутылкой.

Однако один из основателей литовской сети ресторанов Grill London Андрюс Лавринавичюс заявил, что простого изменения названия недостаточно и нарушения по-прежнему остаются. По его словам, в аккаунтах белорусского заведения до сих пор публикуются фотографии блюд из меню литовской сети, хотя их там даже не готовят.

«Они (владельцы минского ресторана. — Прим. ред.) сменили название, но продолжают выкладывать в соцсети фотографии наших блюд. Не знаю, откуда они их берут — может, приходят сюда и фотографируют, может, кто-то делает это для них. Но на снимках наши рестораны. Таких блюд у них вообще нет», — заявил Лавринавичюс.

Он сообщил, что собирается обратиться в белорусские инстанции, а если это не принесет результата — подаст в суд.

В качестве прецедента он приводит случай с брендом водки Absolut, которому удалось в белорусских судах отстоять свои права интеллектуальной собственности и прекратить незаконное использование товарного знака.

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