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Зеленский: С США подписано действительно равноправное соглашение

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  • 2.05.2025, 11:48
Зеленский: С США подписано действительно равноправное соглашение
Владимир Зеленский

Президент Украины дал оценку договору по полезным ископаемым.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая заявил, что новое соглашение с США о совместной разработке минеральных ресурсов обеспечивает «равную» выгоду для обеих сторон, несмотря на отсутствие в нем гарантий безопасности для Киева, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

«Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для достаточно значительных инвестиций в Украину», — отметил Зеленский. «В этой сделке нет долгов, и будет создан фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать здесь деньги».

Сделка, переговоры по которой длились несколько месяцев, предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда восстановления. Прибыли от проекта в течение первых десяти лет будут инвестироваться исключительно в Украину, затем они «могут распределяться между партнерами», заявили в Киеве.

Первоначально подписание было намечено на февраль, но переговоры сорвались из-за конфликта между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп позже назвал сделку «возвратом денег» за помощь, оказанную Украине при бывшем президенте США Джо Байдене. Однако Киев подчеркивает, что речь не идет о долге, а представители США называют соглашение демонстрацией поддержки.

Украина надеется, что это соглашение проложит путь к получению гарантий безопасности от США. Хотя конкретные обязательства отсутствуют, в Вашингтоне считают, что расширение экономического присутствия поможет сдерживать Россию.

Тем временем Россия продолжает удары по Украине. Сразу после подписания соглашения дроны РФ атаковали Запорожье, ранив 14 человек. А ранее украинский беспилотник ударил по рынку в оккупированных Олешках, где погибли семь человек.

Зеленский вновь призвал союзников усилить «давление на Россию, чтобы заставить ее замолчать и начать переговоры». Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готовит 17-й пакет санкций, назвав Путина «единственным препятствием» на пути к миру.

Ранее группа сенаторов США во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем предложила законопроект о санкциях против стран, поддерживающих Россию. Москва в марте отклонила предложение о 30-дневном перемирии, потребовав прекращения военной помощи Киеву.

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